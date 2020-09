Puglia, allerta maltempo: vento fino a burrasca forte, codice arancione Protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 25 settembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per 24-36 ore. Si prevedono “venti di burrasca con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali, in estensione sulla Puglia”. Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, allerta maltempo: vento fino a burrasca forte, codice arancione <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 25 settembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 14 per 24-36 ore. Si prevedono “venti dicon raffiche didai quadranti occidentali, in estensione sulla”. Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolo ...

NoiNotizie : #Puglia #meteo, allerta #maltempo: vento fino a burrasca forte, codice arancione (immagine: fonte protezione civile… - trimonerosso : è stata emanata l'allerta meteo arancione in Puglia da domani alle 14:00 ogni volta che la protezione civile emana… - peppe844 : RT @Grottaglie: Ultim'Ora Maltempo: emessa Allerta Arancione in tutta la #Puglia - - Grottaglie : Ultim'Ora Maltempo: emessa Allerta Arancione in tutta la #Puglia - - AllertApc : RT @Allerta_Meteo: #AllertaMeteo per domani Venerdì 25/09/2020 ?? #AllertaGialla in Calabria, Emilia Romagna, Trentino, Veneto, Liguria, Abr… -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia allerta Puglia, nuova allerta meteo Giornale di Puglia Raffiche di burrasca: allerta arancione dalle ore 14 di venerdì

Nel Brindisino, in particolare, si prevedono raffiche di vento da sud fino a sfiorare i 60 chilometri orari a partire da venerdì sera, oltre a piogge e temporali che saranno il leit motive del week en ...

Maltempo, allerta arancione in sette regioni

Domani allerta arancione in sette regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sist ...

Nel Brindisino, in particolare, si prevedono raffiche di vento da sud fino a sfiorare i 60 chilometri orari a partire da venerdì sera, oltre a piogge e temporali che saranno il leit motive del week en ...Domani allerta arancione in sette regioni. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sist ...