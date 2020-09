Parigi | torna l’incubo terrorismo | accoltellati fuori la ex sede di Charlie Hebdo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020)di nuovo nel panico. Quattro le persone accoltellate. Sembra essere un tentativo di attentato, avvenuto non lontano dalla Bastiglia. In corso un intervento della polizia. L’aggressione è avvenuta nella zona di boulevard Richard Lenoir, non lontano dalla exdel giornale. La notizia è stata diffusa in seguito al tweet della polizia, il cui contenuto invita alla massima prudenza. Un avviso che in realtà risuona come un vero e proprio grido d’allarme.il panico a, in seguito all’accoltellamento di quattro persone. La polizia anti, attraverso un comunicato ufficiale su Twitter, invita gli abitanti a tenersi lontani dall’area, ovvero dal boulevard Richard Lenoir, non ...