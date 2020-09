Morata: «Ora ho più esperienza, è l’opportunità della vita per me» – VIDEO (Di sabato 26 settembre 2020) Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato della sua seconda esperienza in bianconero in conferenza stampa Alvaro Morata, neo acquisto della Juventus, ha parlato della sua seconda esperienza in bianconero. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nel corso della conferenza stampa in occasione della sua presentazione ufficiale: «E’ molto bello essere qua un’altra volta dopo un percorso che mi ha reso migliore come persona e come giocatore. Siamo andati via in 2 e ora torniamo in 5. Penso che sono molto più grande come persona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 settembre 2020) Alvaro, neo acquistoJuventus, ha parlatosua secondain bianconero in conferenza stampa Alvaro, neo acquistoJuventus, ha parlatosua secondain bianconero. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate nel corsoconferenza stampa in occasionesua presentazione ufficiale: «E’ molto bello essere qua un’altra volta dopo un percorso che mi ha reso migliore come persona e come giocatore. Siamo andati via in 2 e ora torniamo in 5. Penso che sono molto più grande come persona». Leggi su Calcionews24.com

romeoagresti : #Morata: 'C'era la possibilità di venire qua. Sono stato molto felice all'Atletico, ma alla fine la gente legge sol… - DiMarzio : #Morata torna alla @juventusfc: ultimi dettagli ora tra club e arrivo previsto per domani a Torino @AlvaroMorata… - mirkocalemme : #Roma e #Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l'affare #Dzeko - #Milik, ma la #Juventus ha scelto #Morata :… - carlosesquenb : @hermesjuventus #Aouar era il primo obiettivo della Juventus! Ma hai deciso per il tronco di #Morata, peccato, che… - shakijra : RT @dreaminhogvarts: Tra l'altro io sono convinta che Alvaro possa davvero fare bene. Alla fine della storia, il miglior Morata l'abbiamo v… -