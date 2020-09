Milano. Partita la riqualificazione di piazza Schiavone (Di venerdì 25 settembre 2020) Prosegue il piano di valorizzazione delle piazze nei quartieri. Sono partiti oggi i lavori di riqualificazione di piazza Schiavone, alla Bovisa. L’intervento prevede la riconfigurazione della piazza, oggi divisa in una parte alberata e una pavimentata, attraverso la demolizione delle scalinate e dei setti murari esistenti. Saranno ampliate le aiuole, portando la superficie a verde dagli attuali 983 a 1.525 metri quadrati e salvaguardati i 24 alberi esistenti, con la messa in sicurezza dell’apparato radicale di una paulonia che sta sollevando una porzione di pavimentazione. Verde in arrivo anche nella parte attualmente pavimentata, dove verranno piantati 16 nuovi alberi ad alto fusto che garantiranno l’incremento delle aree ombreggiate e fruibili contrastando l’isola di calore. Prevista anche ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 25 settembre 2020) Prosegue il piano di valorizzazione delle piazze nei quartieri. Sono partiti oggi i lavori didi, alla Bovisa. L’intervento prevede la riconfigurazione della, oggi divisa in una parte alberata e una pavimentata, attraverso la demolizione delle scalinate e dei setti murari esistenti. Saranno ampliate le aiuole, portando la superficie a verde dagli attuali 983 a 1.525 metri quadrati e salvaguardati i 24 alberi esistenti, con la messa in sicurezza dell’apparato radicale di una paulonia che sta sollevando una porzione di pavimentazione. Verde in arrivo anche nella parte attualmente pavimentata, dove verranno piantati 16 nuovi alberi ad alto fusto che garantiranno l’incremento delle aree ombreggiate e fruibili contrastando l’isola di calore. Prevista anche ...

offertelavoroit : CONSULENTE COMMERCIALE A PARTITA IVA, Milano - - JohnRain81 : @Michigan_91 @DLabanti @LegaBasketA @corrierebologna @corriereveneto non sempre è andata così male. Nelle 2 di regu… - internewsit : Iachini: 'Inter da scudetto, a Milano per fare la nostra partita' - - sportli26181512 : #Media #Notizie Cvc chiama gli Ott per la Serie A: contatti con Amazon: Entrano anche gli Ott nella partita dei fon… - LauraFrigerio : Milano Fashion Week: è partita la nuova edizione di White -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Partita Diretta Milan-Bodo/Glimt ore 20.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming Corriere dello Sport Piazza Affari parte in rialzo sulla scia di Wall Street

Milano – Piazza Affari parte in rialzo sfruttando, al pari delle borse europee, la scia del balzo di Wall Street di venerdì scorso. Gli acquisti sono diffusi per tutto il listino principale, in partic ...

Volpi: "Lo Spezia faccia l'impossibile per restare in Serie A"

Il patron intervistato da Sky, tra azienda, campo e piscina. Il gol svolta di Galabinov, il telefono che straripa di complimenti, l'attesa per l'esordio nella massima serie. La Spezia - “Dedizione, un ...

Milano – Piazza Affari parte in rialzo sfruttando, al pari delle borse europee, la scia del balzo di Wall Street di venerdì scorso. Gli acquisti sono diffusi per tutto il listino principale, in partic ...Il patron intervistato da Sky, tra azienda, campo e piscina. Il gol svolta di Galabinov, il telefono che straripa di complimenti, l'attesa per l'esordio nella massima serie. La Spezia - “Dedizione, un ...