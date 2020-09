Mediaset cancella l’AresGate (Di venerdì 25 settembre 2020) Pomeriggio Cinque Mediaset ha cancellato l’AresGate dai suoi programmi. Dopo la presunta diffida che vorrebbe impedire a Canale 5 e a tutte le sue trasmissioni di parlarne, la notizia è che Mediaset ha scelto di eliminare dal suo sito, MediasetPlay, i talk di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque in cui è stato affrontato l’argomento. A subire il primo taglio è stata la puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì. Grazie all’aiuto dell’orario in sovrimpressione nel programma si può notare come sia stato tagliato il talk sulle rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In un attimo si passa dalle 18:18 alle 18:25, saltando i 7 minuti “incriminati” (Barbara D’Urso dice: ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 settembre 2020) Pomeriggio Cinquehato l’AresGate dai suoi programmi. Dopo la presunta diffida che vorrebbe impedire a Canale 5 e a tutte le sue trasmissioni di parlarne, la notizia è cheha scelto di eliminare dal suo sito,Play, i talk di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque in cui è stato affrontato l’argomento. A subire il primo taglio è stata la puntata di Pomeriggio Cinque in onda martedì. Grazie all’aiuto dell’orario in sovrimpressione nel programma si può notare come sia stato tagliato il talk sulle rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In un attimo si passa dalle 18:18 alle 18:25, saltando i 7 minuti “incriminati” (Barbara D’Urso dice: ...

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset cancella Mediaset, la corte di giustizia europea dà ragione a Vivendi Rai News Voli cancellati dopo il lockdown: istruttoria Antitrust su 4 compagnie aeree

Voli cancellati, l'Antitrust avvia 4 procedimenti: nel mirino Vueling, Blue Panorama, Ryanair e Easyjet

