Maltempo, pino crolla in strada a Viareggio. Paura e danni, tre feriti (Di venerdì 25 settembre 2020) Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio a causa del crollo di un grosso pino avvenuto in una strada del centro di Viareggio a causa del forte vento . L'albero, che costeggia la via Fratti ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 settembre 2020) Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio a causa del crollo di un grossoavvenuto in unadel centro dia causa del forte vento . L'albero, che costeggia la via Fratti ...

qn_lanazione : Maltempo, pino crolla in strada a Viareggio. Paura e danni, tre feriti - RoyLepore : #Maltempo: pino cade in strada a Viareggio, 3 feriti lievi - fseviareggio : RT @iltirreno: Maltempo, paura a Viareggio per pino crollato sulla veranda di una gelateria: le immagini - fseviareggio : RT @iltirreno: Maltempo in Toscana: così in Versilia - iltirreno : Maltempo in Toscana: così in Versilia -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo pino Maltempo:pino cade a Viareggio, 3 feriti Agenzia ANSA Maltempo, pino crolla in strada a Viareggio. Paura e danni, tre feriti

Viareggio, 25 settembre 2020 - Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio a causa del crollo di un grosso pino avvenuto in una strada del centro di Viareggio a causa del forte vento. L'albero, ...

Maltempo in Toscana, feriti e danni dalla Versilia alla Maremma

Un albero si è abbattuto su un'auto lungo la Principessa e una 52enne ha subito la subamputazione del braccio. Tre feriti lievi a Viareggio per il crollo di un pino. Danneggiati gli stabilimenti balne ...

Viareggio, 25 settembre 2020 - Tre persone sono rimaste ferite questo pomeriggio a causa del crollo di un grosso pino avvenuto in una strada del centro di Viareggio a causa del forte vento. L'albero, ...Un albero si è abbattuto su un'auto lungo la Principessa e una 52enne ha subito la subamputazione del braccio. Tre feriti lievi a Viareggio per il crollo di un pino. Danneggiati gli stabilimenti balne ...