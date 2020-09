L’insostenibile leggerezza dell’essere Briatore (Di venerdì 25 settembre 2020) Prima gli attacchi, poi il contagio (con tanto di ricovero al San Raffaele, seppur per un’altra patologia). Dopodiché le dimissioni e il ritorno a quel ruolo di ‘picconatore’. Flavio Briatore è tornato a martellare sul tema Covid e sulle misure prese per contenere la seconda ondata. Questa volta l’Italia non c’entra, ma nel mirino ci sono le scelte del governo britannico. L’imprenditore ha a Londra diversi locali e ha voluto usare l’ironia per criticare le decisioni prese dalla Gran Bretagna sulla chiusura anticipata di pub e ristoranti. LEGGI ANCHE > Briatore e l’attacco politico e mediatico alla Sardegna: «Solo discoteche di destra avevano il Covid» «Allora, in Inghilterra è successo di tutto – dice Flavio Briatore in un video ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 settembre 2020) Prima gli attacchi, poi il contagio (con tanto di ricovero al San Raffaele, seppur per un’altra patologia). Dopodiché le dimissioni e il ritorno a quel ruolo di ‘picconatore’. Flavioè tornato a martellare sul tema Covid e sulle misure prese per contenere la seconda ondata. Questa volta l’Italia non c’entra, ma nel mirino ci sono le scelte del governo britannico. L’imprenditore ha a Londra diversi locali e ha voluto usare l’ironia per criticare le decisioni prese dalla Gran Bretagna sulla chiusura anticipata di pub e ristoranti. LEGGI ANCHE >e l’attacco politico e mediatico alla Sardegna: «Solo discoteche di destra avevano il Covid» «Allora, in Inghilterra è successo di tutto – dice Flavioin un video ...

