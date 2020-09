L'attesa è finita: al via la Superlega (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA- Dopo la ricca anteprima con le gare di Del Monte ® Supercoppa e Del Monte ® Coppa Italia, scocca l'ora della Regular Season. Domenica 27 settembre si alza il sipario sul Campionato di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 settembre 2020) ROMA- Dopo la ricca anteprima con le gare di Del Monte ® Supercoppa e Del Monte ® Coppa Italia, scocca l'ora della Regular Season. Domenica 27 settembre si alza il sipario sul Campionato di ...

Ultime Notizie dalla rete : attesa è Docente “fragile” temporaneamente inidoneo, in attesa della nuova mansione continua ad insegnare o è collocato in malattia? Orizzonte Scuola Coronavirus, Regione ai sindaci: “Su chiusura scuole serve coordinamento”

Nell'attesa dell'esito del test o in caso di risultato del tampone negativo, le lezioni in classe si svolgeranno regolarmente. Unità speciali di continuità assistenziale dedicate alle scuole e tamponi ...

Cernusco, negazionista del Covid va al supermercato senza mascherina e sputa contro due agenti

È entrata in un supermercato di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, senza la mascherina e senza igienizzarsi le mani. Nonostante i dipendenti le avessero fatto notare la necessità dei dispo ...

