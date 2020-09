Inter, Marotta: «Non ci saranno grandi investimenti» (Di venerdì 25 settembre 2020) «Posso dire che il compito della società è quello di allestire una squadra sempre più forte, nel rispetto di quelli che sono gli equilibri finanziari, in base agli obiettivi. La pandemia ha portato non solo sofferenza ma ha anche creato problematiche nel valore industriale delle società di calcio». Così ha parlato l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe … L'articolo Inter, Marotta: «Non ci saranno grandi investimenti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) «Posso dire che il compito della società è quello di allestire una squadra sempre più forte, nel rispetto di quelli che sono gli equilibri finanziari, in base agli obiettivi. La pandemia ha portato non solo sofferenza ma ha anche creato problematiche nel valore industriale delle società di calcio». Così ha parlato l’amministratore delegato dell’, Beppe … L'articolo: «Non ci» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

