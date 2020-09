Inizio anno scolastico, Anief chiede a ministro Azzolina incontro per affrontare i diversi problemi (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Il sindacato L’Anief ha scritto alla Ministra Azzolina per avviare dei tavoli di confronto su alcuni temi che riguardano il settore della scuola. “Fra i primi temi da affrontare il problema del lavoro agile“, dichiara a Teleborsa il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, mettendo in luce l’esistenza un paradosso: “Il decreto di Ferragosto vietava questa modalità al personale della scuola, ma nello steso tempo l’ultimo decreto del governo consente ai genitori che lavorano di effettuare il lavoro agile nel caso in cui i figli non possano andare a scuola per la quarantena. E’ importante non discriminare gli insegnanti e gli ATA, che sono essi stessi dei genitori”. “Il Protocollo d’intesa firmato dai sindacati prevedeva una contrattazione per ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Il sindacato L’ha scritto alla Ministraper avviare dei tavoli di confronto su alcuni temi che riguardano il settore della scuola. “Fra i primi temi dail problema del lavoro agile“, dichiara a Teleborsa il Presidente del sindacato Marcello Pacifico, mettendo in luce l’esistenza un paradosso: “Il decreto di Ferragosto vietava questa modalità al personale della scuola, ma nello steso tempo l’ultimo decreto del governo consente ai genitori che lavorano di effettuare il lavoro agile nel caso in cui i figli non possano andare a scuola per la quarantena. E’ importante non discriminare gli insegnanti e gli ATA, che sono essi stessi dei genitori”. “Il Protocollo d’intesa firmato dai sindacati prevedeva una contrattazione per ...

IsraelinItaly : Nell'attesa dell'inizio di Rosh Hashanà ????, il capodanno ebraico, auguriamo a voi tutti un felice anno nuovo! Shana… - TUTTOJUVE_COM : Inzaghi: 'Griglia campionato? Come ogni anno partiamo dietro, ma non mi pongo obiettivi. Volevo un altro inizio' - RenataLeuco : @Emanule94671372 @docdrugztore @pizia21 Anni di tagli all'istruzione, spesa per l'istruzione ultima in Europa e sar… - carlossl1900 : RT @Asiablog_it: Un anno dopo l'inizio del processo #Aldrovandi spunta un video della Polizia scientifica in cui si sentono pronunciare dag… - COVIDbot_ITA : RT @PiemonteInforma: #coronaviruspiemonte 679 gli studenti e operatori della #scuola che oggi hanno usufruito del servizio degli hotspot sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Inizio anno INIZIO ANNO SCOLASTICO, IL MESSAGGIO ALLE SCUOLE PUGLIESI DELL'ASSESSORE LEO ruvochannel.com Inzaghi: "Griglia campionato? Come ogni anno partiamo dietro, ma non mi pongo obiettivi. Volevo un altro inizio"

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro il Cagliari, esordio in campionato per i biancocelesti: “Una griglia per il campionato? Non mi piace farne ...

Suarez all'Atletico Madrid: è ufficiale. La nota del club

"Nato a Salto, Uruguay il 24 gennaio 1987, Luis Suárez è uno dei marcatori più prolifici del calcio mondiale. Ha iniziato la sua carriera con il Club Nacional de Football, debuttando nel 2005 e vincen ...

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha presentato così in conferenza stampa la sfida contro il Cagliari, esordio in campionato per i biancocelesti: “Una griglia per il campionato? Non mi piace farne ..."Nato a Salto, Uruguay il 24 gennaio 1987, Luis Suárez è uno dei marcatori più prolifici del calcio mondiale. Ha iniziato la sua carriera con il Club Nacional de Football, debuttando nel 2005 e vincen ...