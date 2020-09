Hauge, quel desiderio di Milan (a parole) che può diventare realtà (Di venerdì 25 settembre 2020) Jens-Petter Hauge, esterno offensivo norvegese classe 1999 del Bodo/Glimt, ieri sera dopo la gara di San Siro in Europa League – con gol al Milan – era stato chiaro ai microfoni di TV2: “Il Milan? Non è qualcosa su cui mi concentro adesso, ovviamente è un club in cui vorrei giocare. È uno dei club più grandi del mondo e ne ho avuto un assaggio ieri sia in città che allo stadio. Ho salutato Maldini, ma non sono mai entrato nel suo ufficio. Ovvio che è molto bello essere notati e che apprezzino le qualità che ho, se l’allenatore ha fiducia in me, un passo del genere è conveniente.” Il suo sogno potrebbe anche concretizzarsi: evidentemente Hauge – dopo le parole di ieri – era già a conoscenza di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) Jens-Petter, esterno offensivo norvegese classe 1999 del Bodo/Glimt, ieri sera dopo la gara di San Siro in Europa League – con gol al– era stato chiaro ai microfoni di TV2: “Il? Non è qualcosa su cui mi concentro adesso, ovviamente è un club in cui vorrei giocare. È uno dei club più grandi del mondo e ne ho avuto un assaggio ieri sia in città che allo stadio. Ho salutato Maldini, ma non sono mai entrato nel suo ufficio. Ovvio che è molto bello essere notati e che apprezzino le qualità che ho, se l’allenatore ha fiducia in me, un passo del genere è conveniente.” Il suo sogno potrebbe anche concretizzarsi: evidentemente– dopo ledi ieri – era già a conoscenza di ...

