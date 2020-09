‘Gf Vip 5’, Tommaso Zorzi dà della stron*a a Lorella Cuccarini: arriva la replica della conduttrice (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ scontro a distanza tra Tommaso Zorzi e Lorella Cuccarini. A determinare la replica social della ballerina sono state le recenti dichiarazioni di Zorzi che l’ha definita una ‘stron*a’. Chiacchierando con Stefania Orlando e Francesco Oppini, l’influencer ha ammesso: Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul ca**o. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. La Orlando è quindi intervenuta per spiegare quelle che sarebbero le idee della Cuccarini in tema di matrimonio e adozione tra persone dello stesso sesso: Lei è contraria ai matrimoni gay e alle adozioni, perché per lei il matrimonio è in ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 settembre 2020) E’ scontro a distanza tra. A determinare lasocialballerina sono state le recenti dichiarazioni diche l’ha definita una ‘’. Chiacchierando con Stefania Orlando e Francesco Oppini, l’influencer ha ammesso: Ultimamente lami sta proprio sul ca**o. Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte. La Orlando è quindi intervenuta per spiegare quelle che sarebbero le ideein tema di matrimonio e adozione tra persone dello stesso sesso: Lei è contraria ai matrimoni gay e alle adozioni, perché per lei il matrimonio è in ...

