Gabriel Garko fa coming out al GF Vip | “Sono diventato forte”

Ospite a sorpresa nella quarta puntata del Grande Fratello Vip. A varcare la Porta Rossa è Gabriel Garko, che incontrerà l'ex fidanzata nonché ex collega Adua Del Vesco. L'attore ha preparato per la collega una bellissima lettera in cui, fra le righe, rivela la sua omosessualità: "Sono diventato forte". Gabriel Garko: visita a sorpresa al Grande Fratello Vip La loro storia d'amore è nata sul set in una delle numerose fiction Mediaset a cui hanno preso parte. Nonostante il naufragio della loro relazione, Gabriel Garko e Adua Del Vesco hanno comunque mantenuto buoni rapporti. Per un incontro faccia a faccia con la collega, l'attore entra questa sera nella Casa del Grande Fratello Vip.

MarioManca : Gabriel Garko ha fatto una delle cose più difficili della sua vita. Ha ammesso la difficoltà di essere sé stesso pe… - simone_paciello : Gabriel Garko è come il vino, più invecchia più è bono. #GFVIP - simone_paciello : Comunque Gabriel Garko è una grandissima persona. Ha dimostrato di avere coraggio da vendere! #GFVIP - prosciuttoxcx : finalmente ho una possibilità in più con gabriel garko ora aspetto solo il coming out di fabrizio corona e organizzo una threesome - elisicci : RT @TrashAmmme: La storia d'amore fra Gabriel Garko ed Adua: #GFvip -