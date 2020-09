Diritti Tv Champions, al via l’asta in Italia per il 2021/24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Champions Diritti Tv 2021 2024 – E’ stata aperta dalla UEFA lo scorso 14 settembre – per quanto riguarda l’Italia – la finestra per ricevere le offerte per i Diritti televisivi della Champions League nel triennio 2021-2024. Una finestra che si chiuderà il prossimo 12 ottobre, alle ore 10, assegnando il pacchetto al miglior offerente. … L'articolo Diritti Tv Champions, al via l’asta in Italia per il 2021/24 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020)Tv2024 – E’ stata aperta dalla UEFA lo scorso 14 settembre – per quanto riguarda l’– la finestra per ricevere le offerte per itelevisivi dellaLeague nel triennio-2024. Una finestra che si chiuderà il prossimo 12 ottobre, alle ore 10, assegnando il pacchetto al miglior offerente. … L'articoloTv, al via l’asta inper il/24 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lo scorso 14 settembre la Uefa ha aperto la finestra per ricevere le offerte dall'Italia per i diritti tv della Champions league di calcio del triennio 2021-2024. Una finestra che si chiuderà il pross ...

Previsti quattro pacchetti Offerte entro il 12 ottobre

Nell'invito a broadcaster, telco e ott a manifestare offerte entro il 12 ottobre per i diritti tv della Champions league di calcio 2021-2024 in Italia, la Uefa ha predisposto quattro tipi di pacchetti ...

