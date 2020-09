Coronavirus, in arrivo una postazione “drive-in” per i tamponi a Pomezia: l’annuncio del Sindaco (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo scorso 28 agosto il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà aveva chiesto alla Regione Lazio l’attivazione di una postazione drive-in per fare i tamponi nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del Covid-19. In quei giorni i casi di Coronavirus erano in aumento, complice il rientro dei cittadini dalle vacanze ed era stato lo stesso primo cittadino a lanciare l’allarme. Pomezia: in arrivo una postazione drive-in per i tamponi Oggi, anche se lo scenario è cambiato – Pomezia conta 40 persone attualmente positive e il Sindaco definisce “sotto controllo la situazione” – l’iter per l’attivazione del drive-in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 settembre 2020) Lo scorso 28 agosto ildiAdriano Zuccalà aveva chiesto alla Regione Lazio l’attivazione di unadrive-in per fare inell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del Covid-19. In quei giorni i casi dierano in aumento, complice il rientro dei cittadini dalle vacanze ed era stato lo stesso primo cittadino a lanciare l’allarme.: inunadrive-in per iOggi, anche se lo scenario è cambiato –conta 40 persone attualmente positive e ildefinisce “sotto controllo la situazione” – l’iter per l’attivazione del drive-in ...

Le parole del tecnico della Fiorentina Beppe Iachini alla vigilia della gara di San Siro contro l'Inter di Antonio Conte Vigilia in casa Fiorentina. Prende la parola in sala stampa il tecnico viola Be ...

