Chi è Linda Morselli, l’ex di Valentino che ora sta con Alonso (Di venerdì 25 settembre 2020) La donna che fa yoga in terrazza, incorniciata nello skyline luccicante e mattutino di una città che si sta svegliando si chiama Linda Morselli e da quattro anni è la compagna di Fernando Alonso. Quando sente una voce che la chiama rientra in cucina, sistema la colazione, scherza con il compagno che sta studiando la giornata di allenamento. È un frammento del primo dei cinque episodi della docuserie Fernando che Prime Amazon manda in onda dal 25 settembre. Indagando la quotidianità di Alonso, Linda diventa un elemento imprescindibile. Si sono conosciuti nel 2016 al Gran Premio di Montecarlo. Dopo una settimana sono usciti insieme per la prima volta. È stata lei a cercarlo, e subito i giornali spagnoli la definirono la donna che ha «robado el corazzò ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 25 settembre 2020) La donna che fa yoga in terrazza, incorniciata nello skyline luccicante e mattutino di una città che si sta svegliando si chiamae da quattro anni è la compagna di Fernando. Quando sente una voce che la chiama rientra in cucina, sistema la colazione, scherza con il compagno che sta studiando la giornata di allenamento. È un frammento del primo dei cinque episodi della docuserie Fernando che Prime Amazon manda in onda dal 25 settembre. Indagando la quotidianità didiventa un elemento imprescindibile. Si sono conosciuti nel 2016 al Gran Premio di Montecarlo. Dopo una settimana sono usciti insieme per la prima volta. È stata lei a cercarlo, e subito i giornali spagnoli la definirono la donna che ha «robado el corazzò ...

