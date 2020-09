Borsa, Banco BPM ancora sotto i riflettori (Di venerdì 25 settembre 2020) (TeleBorsa) – Ottima performance per Banco BPM, che scambia in rialzo del 4,58%, nonostante il mercato abbia girato al ribasso nel corso della mattinata. Il titolo resta sotto i riflettori del mercato su rumors di coinvolgimento nella nuova fase di consolidamento del settore. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano rispetto all’indice di riferimento. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Banco BPM restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l’impostazione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Tele) – Ottima performance perBPM, che scambia in rialzo del 4,58%, nonostante il mercato abbia girato al ribasso nel corso della mattinata. Il titolo restadel mercato su rumors di coinvolgimento nella nuova fase di consolidamento del settore. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l’appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla banca nata dalla fusione delPopolare con la Popolare di Milano rispetto all’indice di riferimento. Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte daBPM restanolette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l’impostazione ...

