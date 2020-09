Bonus, tasse e assegno unico: cosa ci sarà nella prossima riforma (Di venerdì 25 settembre 2020) Addio contanti, arriva il super cashback: un premio fino a 3mila euro 25 settembre 2020 Il Governo ha messo in cantiere la prossima riforma fiscale , che come primo obiettivo ha quello di rendere il ... Leggi su today (Di venerdì 25 settembre 2020) Addio contanti, arriva il super cashback: un premio fino a 3mila euro 25 settembre 2020 Il Governo ha messo in cantiere lafiscale , che come primo obiettivo ha quello di rendere il ...

Il Governo ha messo in cantiere la prossima riforma fiscale, che come primo obiettivo ha quello di rendere il sistema più semplice ed equo per famiglie, lavoratori e imprese. Ma quali sono le misure i ...

Saraceni (Cna),cambio passo o sforzi imprenditori vanificati

(ANSA) - PESCARA, 25 SET - "Serve adesso un deciso cambio di passo, oppure il carattere e la tenacia manifestati dai piccoli imprenditori abruzzesi durante i mesi di fuoco dell'epidemia rischiano di e ...

