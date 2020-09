Avellino, ufficiale l’ingaggio di Tito: scoppia la grana D’Angelo e Rizzo (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Fabio Tito è un nuovo calciatore dell’Avellino. Come anticipato nei giorni scorsi, l’esterno ha firmato un biennale con la società irpina. Nato a Catellammare di Stabia il 10 luglio 1993, l’esterno cresciuto nelle giovanili del Napoli. In carriera ha indossato le maglie di Ischia, Casertana, Foggia, Fidelis Andria, Modena e Vibonese collezionando 95 presenze e 8 gol nel campionato di serie D e ben 135 apparizioni e 6 gol in Lega Pro. “Con Fabio siamo in contatto da molto tempo –ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – ha voluto fortemente Avellino aspettando che la società definisse alcune situazioni in sospeso. La sua perseveranza ci ha ulteriormente convinto che si tratta di un ragazzo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Fabioè un nuovo calciatore dell’. Come anticipato nei giorni scorsi, l’esterno ha firmato un biennale con la società irpina. Nato a Catellammare di Stabia il 10 luglio 1993, l’esterno cresciuto nelle giovanili del Napoli. In carriera ha indossato le maglie di Ischia, Casertana, Foggia, Fidelis Andria, Modena e Vibonese collezionando 95 presenze e 8 gol nel campionato di serie D e ben 135 apparizioni e 6 gol in Lega Pro. “Con Fabio siamo in contatto da molto tempo –ha affermato il direttore sportivo Salvatore Di Somma – ha voluto fortementeaspettando che la società definisse alcune situazioni in sospeso. La sua perseveranza ci ha ulteriormente convinto che si tratta di un ragazzo ...

