Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 24 settembre 2020

(Di venerdì 25 settembre 2020)dei programmi più visti di, giovedì 24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Nero a Metà 2 ha totalizzato 4790 spettatori (20.16% di share) nel primo episodio e 4352 (22.41%) nel secondo; su Canale5 la partita di calcio di Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia ha avuto 2600 spettatori, 11.68% di share. Gli episodi di Chicago Med su Italia1 hanno avuto in media 936 spettatori (5.58%); su Rai2 il film Amore, cucina e curry 987 spettatori (4.48%), mentre il film La truffa dei Logan su Rai3 684 spettatori (3.04%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1013 spettatori (6.12%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1115 ...

