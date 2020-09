“Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset”, parla Dagospia “promette querele”: ecco che sta succede (Di venerdì 25 settembre 2020) In tanti, proprio in questi giorni, si sono domandati come mai Alberto Tarallo fosse in silenzio religioso dopo il caos che sta girando attorno a lui a seguito delle fortissime dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip. Una prima risposta bomba la fornisce Dagospia, proprio stamattina. “Alberto Tarallo... L'articolo “Alberto Tarallo ha diffidato Mediaset”, parla Dagospia “promette querele”: ecco che sta succede proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 25 settembre 2020) In tanti, proprio in questi giorni, si sono domandati come mai Albertofosse in silenzio religioso dopo il caos che sta girando attorno a lui a seguito delle fortissime dichiarazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, attuali concorrenti del Grande Fratello Vip. Una prima risposta bomba la fornisce, proprio stamattina. “Alberto... L'articolo “AlbertohaMediaset”,“promette querele”:che staproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

