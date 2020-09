Versamenti in contanti | quali documenti servono in caso di accertamenti fiscali?

Leggi su chenews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Quando si effettuano deiinin banca in alcuni casi si è soggetti a delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco perchè e cosa bisogna fare Fonte PixabayIl denaro contante sta diventando sempre più problematico. Infatti i flussi non tracciabili in qualche modo creano dei problemi visto che alimentano dubbi e sospetti riguardo la loro reale provenienza. Emblematico in tal senso è la questione deiinin banca. In alcuni possono essere soggetti a dei leciti controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ma cosa bisogna fare per farsi trovare pronti e non avere “l’ansia” che possano subentrare dei problemi? A fugare ogni dubbio ci ha pensato una recente ordinanza della Corte di Cassazione ...