Valentino Rossi, l'annuncio: correrà un altro anno con la Petronas (Di giovedì 24 settembre 2020) Valentino Rossi poi, scrive la Gazzetta dello SPrto fornisce ulteriori dettagli: 'Durante le gare di Misano abbiamo definito le cose - spiega Valentino -, ma non abbiamo fretta e in questo week end ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020)poi, scrive la Gazzetta dello SPrto fornisce ulteriori dettagli: 'Durante le gare di Misano abbiamo definito le cose - spiega-, ma non abbiamo fretta e in questo week end ...

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP L'annuncio di @ValeYellow46 sul 2021 in esclusiva a #SkySport MotoGP #CatalanGP #SkyMotori… - Agenzia_Ansa : Valentino Rossi: 'A breve firmo un contratto con Petronas' @ValeYellow46 #motogp - SkySportMotoGP : ?? Valentino Rossi, 'guardie del corpo' speciali a Misano. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #EmiliaRomagnaGP ???? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MOTO GP - Valentino Rossi firmerà con il team Yamaha Petronas e correrà nel Motomondiale per un'altra stagione https://… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MOTO GP - Valentino Rossi firmerà con il team Yamaha Petronas e correrà nel Motomondiale per un'altra stagione https://… -