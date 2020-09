Turchia, Banca centrale alza tassi di 200 punti base (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Cambio di rotta sulla politica monetaria in Turchia dove la Banca centrale, con un brusco intervento restrittivo, ha impartito un rialzo di 200 punti base sui tassi di interesse, portando al 10,25%, dall’8,25%, i rifinanziamenti a una settimana, e adducendo rialzi dell’inflazione superiori alle previsioni. L’istituto ha fatto sapere che “continuerà a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per perseguire la stabilità dei prezzi e gli obiettivi di stabilità finanziaria”. L’ultima variazione dei tassi di interesse in Turchia era stato un taglio dei tassi, lo scorso 22 maggio, dall’8,75% all’8,25%. Misura che continuava una protratta fase di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Cambio di rotta sulla politica monetaria indove la, con un brusco intervento restrittivo, ha impartito un rialzo di 200suidi interesse, portando al 10,25%, dall’8,25%, i rifinanziamenti a una settimana, e adducendo rialzi dell’inflazione superiori alle previsioni. L’istituto ha fatto sapere che “continuerà a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per perseguire la stabilità dei prezzi e gli obiettivi di stabilità finanziaria”. L’ultima variazione deidi interesse inera stato un taglio dei, lo scorso 22 maggio, dall’8,75% all’8,25%. Misura che continuava una protratta fase di ...

Ankara, 24 set 14:04 - (Agenzia Nova) - La banca centrale di Turchia ha aumentato oggi i tassi di interessi del due per cento. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". I tassi d'interesse ...

