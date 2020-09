The Voice Senior: i coach in trattativa (Di venerdì 25 settembre 2020) Elodie ed Albano in coppia con la figlia Jasmine: sarebbero loro i coach in trattativa per prender parte alla giuria della prima edizione di The Voice Senior, che debutterà a novembre su Rai Uno al timone di Antonella Clerici. Il nome di Albano era già stato annunciato dal settimanale Sogno (dove lo stesso cantante aveva svelato la sua partecipazione), mentre i nomi delle due ragazze sono stati fatti dal portale TvBlog. “Elodie dunque tiene banco in questo periodo ma forse terrà banco anche nei prossimi mesi, non solo sui social ma anche in televisione. Il suo nome è infatti in cima alla lista dei pretendenti al ruolo di coach della prima edizione di The Voice Senior, in onda su Rai Uno fra novembre e dicembre. Nella giuria di The ... Leggi su biccy (Di venerdì 25 settembre 2020) Elodie ed Albano in coppia con la figlia Jasmine: sarebbero loro iinper prender parte alla giuria della prima edizione di The, che debutterà a novembre su Rai Uno al timone di Antonella Clerici. Il nome di Albano era già stato annunciato dal settimanale Sogno (dove lo stesso cantante aveva svelato la sua partecipazione), mentre i nomi delle due ragazze sono stati fatti dal portale TvBlog. “Elodie dunque tiene banco in questo periodo ma forse terrà banco anche nei prossimi mesi, non solo sui social ma anche in televisione. Il suo nome è infatti in cima alla lista dei pretendenti al ruolo didella prima edizione di The, in onda su Rai Uno fra novembre e dicembre. Nella giuria di The ...

selwnagfeels : @Biaa_michael arrasei né, o the voice ta perdendo - fabio_blob_ : Stasera il livello più basso mai visto in un talent! Anche peggio di The Voice of Italy #XFactor2020 #XF2020 - ArmyRenzi : RT @ArmyRenzi: LA VOCE E BENEDIZIONE DI SAN PADRE PIO ~ THE VOICE AND BLESSING OF HOLY FATHER PIO - btsh7t : THE SECOND VOICE JUNGKOOK NFJDJJSHDBSHS - lostjnpieces : Se Elodie va a fare il giudice a the voice aggiunge un'altra stronzata alla partnership con freeda -