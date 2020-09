Stadi, Galli: “Anche io tifoso, ma no a riapertura immediata. L’epidemia? Siamo messi meglio di Stati vicini, ma dobbiamo stare attenti” (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo il virogolo Massimo Galli, professore dell’ospedale Sacco di Milano, “sulla riapertura degli Stadi” andava “mantenuta la cautela”. “Giusto programmare, ma non sono d’accordo con una riapertura immediata”, dice ai cronisti a margine di un evento. Ottimista invece sulle scuole, anche se, sottolinea “non tutte hanno ancora ripreso” l’attività didattica. Quel che è certo, spiega, è che “stiamo studiando per capire quanto e come si infettano i giovani” ma la riapertura “non deve coincidere con l’Apocalisse”. In generale, riguardo all’andamento dell’epidemia, Galli commenta: “Siamo messi molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Secondo il virogolo Massimo, professore dell’ospedale Sacco di Milano, “sulladegli” andava “mantenuta la cautela”. “Giusto programmare, ma non sono d’accordo con una”, dice ai cronisti a margine di un evento. Ottimista invece sulle scuole, anche se, sottolinea “non tutte hanno ancora ripreso” l’attività didattica. Quel che è certo, spiega, è che “stiamo studiando per capire quanto e come si infettano i giovani” ma la“non deve coincidere con l’Apocalisse”. In generale, riguardo all’andamento dell’epidemia,commenta: “molto ...

Il direttore Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, Giovanni Galli, è intervenuto questo pomeriggio a un convegno di Federfarma a Milano.

