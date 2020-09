Stadi | dalle Regioni le proposte per la riapertura

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 24 settembre 2020) (Teleborsa) – Ledettano le linee guida per ladegli: obbligo di indossare le mascherine, termoscanner agli ingressi come nelle stazioni, posti prenotati ed ingressi contingentati al 25% della capienza nominale delloo, il che corrisponde più o meno ad un seggiolino occupato ogni quattro. Lo ha annunciato il vicepresidente della Conferenza delle, Giovanni Toti, in attesa che si pronunci il Comitato tecnico scientifico. Le società calcistiche spingono da tempo per un riavvio delle competizioni sportive “in presenza”, la chiusura degliinfatti ha causato perdite stimate intorno ai 100 milioni di euro per la sola stagione 2019/2020, e calcolando solo i danni delle società calcistiche, escludendo quindi ...