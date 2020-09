Smart working, come si cambia a partire dal 16 ottobre (Di giovedì 24 settembre 2020) Una serie di novità potrebbero riguardare lo Smart working, in attesa di una decisione sull’eventuale proroga dello stato di emergenza. La soluzione riguarderà in particolare i genitori con figli positivi al Covid o in isolamento. La data del 15 ottobre è una nuova scadenza cruciale per gli italiani. In questo giorno, infatti, scadranno gli attuali … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Una serie di novità potrebbero riguardare lo, in attesa di una decisione sull’eventuale proroga dello stato di emergenza. La soluzione riguarderà in particolare i genitori con figli positivi al Covid o in isolamento. La data del 15è una nuova scadenza cruciale per gli italiani. In questo giorno, infatti, scadranno gli attuali … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

sole24ore : #Smartworking, cosa serve perché diventi davvero “smart”? Lo spiega @orioli_alberto in questo video… - SkyTG24 : Lavoro smart working e congedi, cosa cambia dal 16 ottobre per chi ha figli in quarantena - Corriere : Smart working in hotel, la formula che potrebbe risollevare il mondo dell’hôtellerie - AvvMennillo : Tutte le nuove regole per dipendenti pubblici, privati e genitori - AvvMennillo : Smart working, cosa cambia dal 16 ottobre? Le regole per dipendenti pubblici, privati e... -