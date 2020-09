Serie A, sarà l’arbitro di Inter-Fiorentina (Di giovedì 24 settembre 2020) Designato l’arbitro di Inter-Fiorentina In vista della seconda giornata della Serie A 2020/2021 in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Inter-Fiorentina, in programma per sabato 26 settembre con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Giampaolo Calvarese, 44enne di Teramo. Il fischietto abruzzese sarà assistito da Fiorito e Liberti. Il quarto uomo sarà Maresca. Al VAR ci sarà Giacomelli e all’AVAR Preti. L'articolo Serie A, sarà l’arbitro di Inter-Fiorentina proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Designato l’arbitro diIn vista della seconda giornata dellaA 2020/2021 in programma tra sabato e lunedì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per sabato 26 settembre con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Giampaolo Calvarese, 44enne di Teramo. Il fischietto abruzzese sarà assistito da Fiorito e Liberti. Il quarto uomo sarà Maresca. Al VAR ci sarà Giacomelli e all’AVAR Preti. L'articoloA, sarà l’arbitro diproviene damagazine.

Gazzetta_it : #Juventus, #Dybala torna in gruppo per il match contro la #Roma - tancredipalmeri : Agnelli non sarà contentissimo. Infantino: “Crediamo veramente che la Serie A negli ultimi 9 anni sia stata così e… - giorgiovascotto : RT @lucianocapone: Inizia il decimo anno di persecuzione giudiziaria contro Andreas Georgiou, l'ex capo dell'Elstat che aveva svelato i con… - Sara__Alchemist : @_eeWee_ Si tendenzialmente in Italia guidano più andando per cazzi propri, della serie la strada e tutta mia. - AIA_it : La #FIGC offre 6 mesi di #TIMVISION ai propri tesserati! Con la TV di #TIM, partner della #Nazionale e casa del… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie sarà Ha(ck)cine, il nuovo documentario di Kaspersky dedicato agli attacchi alle strutture sanitarie durante il COVID-19 Fortune Italia