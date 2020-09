Riapertura stadi, il messaggio di Balata: “Non discriminare la Serie B e i tifosi” (Di giovedì 24 settembre 2020) “In questo momento in cui si sta discutendo della Riapertura parziale degli stadi il mio messaggio è chiaro, quello di riservare un trattamento di salvaguardia per i tifosi, che sono il patrimonio del calcio, e per quei campionati come la Serie B che ne sono l’espressione più autentica”: è il messaggio del presidente della Lega Serie B Mauro Balata che chiede al Governo di non disperdere, in questa fase decisionale, quel patrimonio che il calcio insieme ai propri territori ha saputo costruire negli anni e che è alla base del successo, anche economico, di un settore che travalica le dinamiche sportive e sconfina in quello della passione e delle relazioni sociali. “In un periodo in cui gli italiani hanno bisogno di ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “In questo momento in cui si sta discutendo dellaparziale degliil mioè chiaro, quello di riservare un trattamento di salvaguardia per i tifosi, che sono il patrimonio del calcio, e per quei campionati come laB che ne sono l’espressione più autentica”: è ildel presidente della LegaB Mauroche chiede al Governo di non disperdere, in questa fase decisionale, quel patrimonio che il calcio insieme ai propri territori ha saputo costruire negli anni e che è alla base del successo, anche economico, di un settore che travalica le dinamiche sportive e sconfina in quello della passione e delle relazioni sociali. “In un periodo in cui gli italiani hanno bisogno di ...

