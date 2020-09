Renato Zero lancia una frecciatina ad Achille Lauro: “Io cantavo la periferia, non ero un clown” (Di giovedì 24 settembre 2020) Renato Zero contro Achille Lauro: “Riesce ad affermarsi con poco, io mi sono fatto il mazzo, non ero un clown” Renato Zero soffia 70 candeline il 30 settembre ed è pronto a presentare il suo nuovo disco, “Zerosettanta – Volume Tre”, il primo di tre dischi che il cantautore ha scelto di regalarsi per l’importante traguardo raggiunto. Il secondo uscirà il 30 ottobre, mentre il terzo il 30 novembre. “Sono orgoglio di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni”, ha raccontato Zero, per poi passare ai giovani. “La facilità di visibilità che hanno oggi rischia di bruciarli troppo presto”. Dopodiché ha commentato il successo di ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020)contro: “Riesce ad affermarsi con poco, io mi sono fatto il mazzo, non ero un clown”soffia 70 candeline il 30 settembre ed è pronto a presentare il suo nuovo disco, “settanta – Volume Tre”, il primo di tre dischi che il cantautore ha scelto di regalarsi per l’importante traguardo raggiunto. Il secondo uscirà il 30 ottobre, mentre il terzo il 30 novembre. “Sono orgoglio di esserci arrivato a 70 anni, di aver regalato brividi ed emozioni”, ha raccontato, per poi passare ai giovani. “La facilità di visibilità che hanno oggi rischia di bruciarli troppo presto”. Dopodiché ha commentato il successo di ...

