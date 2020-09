Previsioni Meteo, oggi forte maltempo al Nord e sulle Tirreniche: temporali in intensificazione nel pomeriggio-sera (Di giovedì 24 settembre 2020) Previsioni Meteo – Il flusso instabile atlantico, continua imperterrito verso gran parte dell’Europa centro-occidentale e anche dei settori centro-occidentali del Mediterraneo.Esso è mosso da un centro motore depressionario, collocato tra il Regno Unito e il Mare del Nord, alimentato, a sua volta, da aria sempre più fredda di matrice sub-polare e in progressivo ulteriore approfondimento. Via via, l’azione perturbata tenderà ad abbassarsi sempre più in latitudine e a incidere in maniera sempre più viva sul nostro bacino dove, a iniziare già dalle ore pomeridiane e soprattutto serali prossime, i fronti si faranno più estesi anche più cattivi. Le aree Tirreniche e parte di quelle settentrionali, saranno le ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020)– Il flusso instabile atlantico, continua imperterrito verso gran parte dell’Europa centro-occidentale e anche dei settori centro-occidentali del Mediterraneo.Esso è mosso da un centro motore depressionario, collocato tra il Regno Unito e il Mare del, alimentato, a sua volta, da aria sempre più fredda di matrice sub-polare e in progressivo ulteriore approfondimento. Via via, l’azione perturbata tenderà ad abbassarsi sempre più in latitudine e a incidere in maniera sempre più viva sul nostro bacino dove, a iniziare già dalle ore pomeridiane e soprattuttoli prossime, i fronti si faranno più estesi anche più cattivi. Le areee parte di quelle settentrionali, saranno le ...

