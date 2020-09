Pd Ama: senza parole, Campidoglio aumenta Tari (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Queste le parole di Flavio Vocaturo, del Pd Ama: “La giunta dei 5 stelle ha approvato un provvedimento che prevede l’aumento del 5 % della Tari, ossia 100 milioni in piu’ a carico dei romani.” “Nonostante la carenza del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti, dovuto alla mancanza di personale e ad un parco mezzi fermo al 60 % per fornitori non pagati, i cittadini romani, le aziende romane e i commercianti romani, si troveranno un rincaro della Tariffa grazie alla giunta grillina.” “Ama e’ in attesa dei bilanci 2017,2018,2019 e 2020, e’ in crisi la piu’ grande azienda in Europa del suo settore, tutto cio’ grazie agli ultimi anni in cui si sono fatte 0 assunzioni, 270 lavoratori delle utenze non domestiche a casa dopo aver speso 151 milioni di euro per il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Queste ledi Flavio Vocaturo, del Pd Ama: “La giunta dei 5 stelle ha approvato un provvedimento che prevede l’aumento del 5 % della, ossia 100 milioni in piu’ a carico dei romani.” “Nonostante la carenza del servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti, dovuto alla mancanza di personale e ad un parco mezzi fermo al 60 % per fornitori non pagati, i cittadini romani, le aziende romane e i commercianti romani, si troveranno un rincaro dellaffa grazie alla giunta grillina.” “Ama e’ in attesa dei bilanci 2017,2018,2019 e 2020, e’ in crisi la piu’ grande azienda in Europa del suo settore, tutto cio’ grazie agli ultimi anni in cui si sono fatte 0 assunzioni, 270 lavoratori delle utenze non domestiche a casa dopo aver speso 151 milioni di euro per il ...

Carlo Cracco è uno degli chef più apprezzati ed amati di tutta Italia. Da quando ha partecipato come giudice a Masterchef, abbiamo imparato a conoscerlo e a capire che, dietro a quell’aspetto burbero, ...

Microsoft Office senza abbonamento arriva su Mac e Windows nel 2021

