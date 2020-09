OPPO Watch ECG e OPPO TV: le novità dalla ODC 2020 (Di giovedì 24 settembre 2020) Si è da poco conclusa la OPPO Developer Conference (ODC) 2020 che è stata teatro per la divulgazione di informazioni su due interessanti prodotti: OPPO Watch ECG e OPPO TV. Vediamo i dettagli di entrambi i prodotti Anche OPPO come Xiaomi si sta pian piano espandendo nel mondo dell’elettronica di consumo grazie ai suoi prodotti con un rapporto qualità prezzo invidiabile. Infatti in occasione della OPPO Developer Conference (ODC) 2020 arrivano OPPO Watch ECG e OPPO TV, due prodotti che vanno ad arricchire l’ecosistema dell’azienda cinese in futuro. ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 24 settembre 2020) Si è da poco conclusa laDeveloper Conference (ODC)che è stata teatro per la divulgazione di informazioni su due interessanti prodotti:ECG eTV. Vediamo i dettagli di entrambi i prodotti Anchecome Xiaomi si sta pian piano espandendo nel mondo dell’elettronica di consumo grazie ai suoi prodotti con un rapporto qualità prezzo invidiabile. Infatti in occasione dellaDeveloper Conference (ODC)arrivanoECG eTV, due prodotti che vanno ad arricchire l’ecosistema dell’azienda cinese in futuro. ...

