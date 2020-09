NieR Replicant Ver 1.22474487139 ha una data di uscita annunciata con un nuovo trailer (Di giovedì 24 settembre 2020) Square Enix al TGS 2020 ha presieduto il "NieR TGS 2020 Special Programming". Il primo annuncio è stata la data di rilascio di NieR Replicant Ver 1.22474487139 con un nuovo trailer. Il gioco verrà lanciato il 22 aprile 2021 in Giappone e il 24 aprile in tutto il mondo, su PS4, Xbox One e Steam.La copertina ufficiale per Giappone e Asia sarà disegnata da Akihiko Yoshida, mentre quella per America ed Europa conterrà un'illustrazione di Kazuma Koda. Entrambe saranno incluse in tutte le regioni, sia come copertina principale che come copertina inversa.È stata anche annunciata una "White Show Edition", con la versione giapponese in arrivo con un set di spille, una colonna sonora, libri contenenti una serie di disegni e una ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 24 settembre 2020) Square Enix al TGS 2020 ha presieduto il "TGS 2020 Special Programming". Il primo annuncio è stata ladi rilascio diVer 1.con un. Il gioco verrà lanciato il 22 aprile 2021 in Giappone e il 24 aprile in tutto il mondo, su PS4, Xbox One e Steam.La copertina ufficiale per Giappone e Asia sarà disegnata da Akihiko Yoshida, mentre quella per America ed Europa conterrà un'illustrazione di Kazuma Koda. Entrambe saranno incluse in tutte le regioni, sia come copertina principale che come copertina inversa.È stata ancheuna "White Show Edition", con la versione giapponese in arrivo con un set di spille, una colonna sonora, libri contenenti una serie di disegni e una ...

