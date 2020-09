Napoli, allenamento pomeridiano a Castel Volturno (Di giovedì 24 settembre 2020) Seduta pomeridiana per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento con l’utilizzo di ostacoli. Successivamente esercitazioni di passing drill. Di seguito seduta tecnica e lavoro tattico di squadra. Chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 24 settembre 2020) Seduta pomeridiana per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento con l’utilizzo di ostacoli. Successivamente esercitazioni di passing drill. Di seguito seduta tecnica e lavoro tattico di squadra. Chiusura con partitina a campo ridotto. L'articolo ilsta.

Genoa, Badelj e Pjaca: “A Napoli per dimostrare di potercela giocare con tutti. Con un po’ di fortuna possiamo vincere”

Giornata di presentazione in casa Genoa, con Milan Badelj che ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista parla del Napoli Giornata di presentazione in casa Genoa, con Milan Badelj che ha parla ...Domenica alle ore 15, il Napoli affronterà il Genoa in casa, nella seconda giornata di campionato. A qualche giorno dal match, a infiammare i tifosi liguri e a dare speranza a un possibile colpo al Sa ...