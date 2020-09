Morassut | se mi chiedono di candidarmi vedremo | decide gruppo dirigente

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – “Io ho fatto esperienza di amministratore per tanti anni e ho misurato la fatica di che cosa significa. Credo che la ricerca delarrivera’ a una soluzione, poi”. Ha risposto cosi’ Roberto, sottosegretario dem all’Ambiente, intervistato dall’agenzia Dire sulla sua disponibilita’ a candidarsi come sindaco di Roma qualora il Pd glielo chiedesse. “Questo personalmente non e’ un problema- ha specificato- nel senso che noi dobbiamo individuare una figura che sia competitiva, ma che abbia anche il senso di quale sia la fase di questa citta’ che richiede un impegno estremamente faticoso, non e’ una ribalta.” “Mai come adesso assumere la carica di sindaco significa farlo in maniera unica, con un approccio ...