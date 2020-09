Monza, colpo Boateng. Galliani rivela: “L’ho convinto con una canzone…” (Di giovedì 24 settembre 2020) Il Monza piazza il colpo più significativo della campagna di rafforzamento in Serie B con l'arrivo di Kevin Prince Boateng. Tuttavia il club brianzolo non si ferma qui e si prepara a giocare in un nuovo impianto. Questi argomenti sono stati trattati dall'amministratore delegato della società, Adriano Galliani, in una conferenza stampa: “Sono molto felice ed emozionato, ho nella pelle e nel cuore il Monza e questo è il quarto stadio della mia vita. Quando andavo allo stadio si chiamava San Gregorio, poi è arrivata la sponsorizzazione di Simmenthal nel 1955 e nel 1965 lo stadio diventa Gino Alfonso Sada, lí giochiamo fino al 1988 e sfioriamo la A per diversi anni. Nell’agosto del 1988 cominciamo il primo turno di Coppa Italia con la Roma con lo Stadio ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 settembre 2020) Ilpiazza ilpiù significativo della campagna di rafforzamento in Serie B con l'arrivo di Kevin Prince. Tuttavia il club brianzolo non si ferma qui e si prepara a giocare in un nuovo impianto. Questi argomenti sono stati trattati dall'amministratore delegato della società, Adriano, in una conferenza stampa: “Sono molto felice ed emozionato, ho nella pelle e nel cuore ile questo è il quarto stadio della mia vita. Quando andavo allo stadio si chiamava San Gregorio, poi è arrivata la sponsorizzazione di Simmenthal nel 1955 e nel 1965 lo stadio diventa Gino Alfonso Sada, lí giochiamo fino al 1988 e sfioriamo la A per diversi anni. Nell’agosto del 1988 cominciamo il primo turno di Coppa Italia con la Roma con lo Stadio ...

