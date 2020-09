Messinese eletto sindaco in Basilicata dove nessuno lo conosce, ma ora arriva il commissario (Di giovedì 24 settembre 2020) Appena eletti, sette dei dieci consiglieri comunali di Carbone (Potenza) si sono dimessi costringendo il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, a nominare un commissario prefettizio in attesa del decreto... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 24 settembre 2020) Appena eletti, sette dei dieci consiglieri comunali di Carbone (Potenza) si sono dimessi costringendo il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, a nominare unprefettizio in attesa del decreto...

Appena eletti, sette dei dieci consiglieri comunali di Carbone (Potenza) si sono dimessi costringendo il prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, a nominare un commissario prefettizio in attesa del decr ...

Messina: Roberto Bombara eletto segretario nazionale della Fns Cisl

È il messinese Roberto Bombara il nuovo segretario nazionale della Fns Cisl, la federazione dei lavoratori della sicurezza. Vigili del fuoco ed impegnato anche nel sociale e nello sport, Bombara è ...

