Meghan Markle e Harry nella bufera: la reazione di Donald Trump al loro discorso (Di giovedì 24 settembre 2020) Meghan Markle e Harry hanno sollevato non poche polemiche dopo il discorso sulle elezioni americane, al punto che Donald Trump è intervenuto di persona per replicare al messaggio dei Sussex. Come è noto, tra Meghan e Trump non corre buon sangue. Lei in passato lo ha criticato apertamente e quando il Presidente e Melania Trump sono andati in Inghilterra per una visita di Stato, Lady Markle e marito si sono dati alla macchia. Il discorso di Harry e Meghan pronunciato in un video-messaggio per Time 100 è sembrata una presa di posizione contro il Tycoon che a questo punto ha voluto replicare ai Sussex. Rispondendo a chi gli chiedeva di commentare la ... Leggi su dilei (Di giovedì 24 settembre 2020)hanno sollevato non poche polemiche dopo ilsulle elezioni americane, al punto cheè intervenuto di persona per replicare al messaggio dei Sussex. Come è noto, tranon corre buon sangue. Lei in passato lo ha criticato apertamente e quando il Presidente e Melaniasono andati in Inghilterra per una visita di Stato, Ladye marito si sono dati alla macchia. Ildipronunciato in un video-messaggio per Time 100 è sembrata una presa di posizione contro il Tycoon che a questo punto ha voluto replicare ai Sussex. Rispondendo a chi gli chiedeva di commentare la ...

