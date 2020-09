“Mastella nega idiritto allo studio nelle scuole pubbliche e salva quelle private”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 24 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiProseguono le polemiche sul rinvio dell’apertura dellea Benevento. A contestare la decisione del sindaco Mastella sono, con una nota congiunta, Pasquale Viespoli per Mezzogiorno Nazionale e Luigi Bocchino e Alberto Mignone per Benevento Libera. “Oggi la campanella non suonerà per oltre 12.000 studenti e professori che frequentano le: il Sindaco di Benevento Clemente Mastella con l’ordinanza prot. 90841/2020 del 22 settembre 2020 sul presupposto “ che negli ultimi giorni è stato registrato sul territorio regionale un sensibile incremento dei casi di positività al virus…..e ravvisata la necessità di ridurre il più possibile i motivi di spostamento delle persone per evitare in ogni modo la diffusione da virus ...