Lo zecchino d’oro copie 61 anni (Di giovedì 24 settembre 2020) Logo dello zecchino D’oro-photo credits: web Il coccodrillo come fa, le tagliatelle di nonna Pina, il valzer del moscerino e il totero Camomillo. Questi sono alcuni dei titoli che risuonano nella testa di tutti noi. Il loro comun denominatore? Lo zecchino d’oro ovviamente. Spiritose e gioiose, i jingle di questo festival della canzone per bambini, che tuttavia sono ben conosciute anche dagli adulti. Entrato a far parte del patrimonio culturale italiano, lo zecchino d’oro vanta un numero di 62 edizioni. L’ideatore di questo format fu Ciro Tortella, e la trasmissione andò in onda per la prima volta il 24 settembre 1959. In questa prima edizione il filo conduttore delle puntate fu una specie di story telling ispirato alle avventure di Pinocchio, da cui nasce il nome del programma e il premio in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Logo delloD’oro-photo credits: web Il coccodrillo come fa, le tagliatelle di nonna Pina, il valzer del moscerino e il totero Camomillo. Questi sono alcuni dei titoli che risuonano nella testa di tutti noi. Il loro comun denominatore? Lod’oro ovviamente. Spiritose e gioiose, i jingle di questo festival della canzone per bambini, che tuttavia sono ben conosciute anche dagli adulti. Entrato a far parte del patrimonio culturale italiano, lod’oro vanta un numero di 62 edizioni. L’ideatore di questo format fu Ciro Tortella, e la trasmissione andò in onda per la prima volta il 24 settembre 1959. In questa prima edizione il filo conduttore delle puntate fu una specie di story telling ispirato alle avventure di Pinocchio, da cui nasce il nome del programma e il premio in ...

StaserasolounTG : RT @AccaddeOggi: 24/09/1959 - Debutta in tv lo Zecchino d'Oro il festival di canzoni per bambini di Cino Tortorella #accaddeoggi https://t.… - PensieriRibell1 : #BUONGIORNO, 61 ANNI FA ANDAVA IN ONDA PER LA PRIMA VOLTA LO ZECCHINO D'ORO, il Festival Internazionale della canzo… - _Fab1ana_ : Accadde Oggi 24 settembre: Nasce lo Zecchino d’Oro - - angiuoniluigi : RT @AccaddeOggi: 24/09/1959 - Debutta in tv lo Zecchino d'Oro il festival di canzoni per bambini di Cino Tortorella #accaddeoggi https://t.… - AccaddeOggi : 24/09/1959 - Debutta in tv lo Zecchino d'Oro il festival di canzoni per bambini di Cino Tortorella #accaddeoggi -

Ultime Notizie dalla rete : zecchino d’oro ??? La vita le cose, Mille, accordi e testo - Nuove canzoni Bellacanzone