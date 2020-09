L'ira dei gruppi M5S: "Basta con la dittatura dei vertici e le scelte dall'alto" (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - "Basta con la dittatura dei vertici e con le decisioni calate dall'alto". E' un fuoco di fila quello partito da deputati e senatori durante l'assemblea M5s. Il segnale che i parlamentari non ci stanno più a sopportare scelte che non sono chiamati a determinare.Il capo politico Crimi ha avanzato tre proposte per cercare di abbassare la tensione. Nelle sue interlocuzioni prima della riunione con i gruppi alla quale non hanno partecipato 'big' e ministri (presente solo il responsabile della scuola Azzolina) ha indicato una strada di compromesso. La costituzione di una sorta di 'Commissione' formata da dieci persone, espressione del Movimento della Camera, del Senato, della delegazione in Europa, nelle regioni e nei comuni. Indicherebbe l'indirizzo ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - "con ladeie con le decisioni calate". E' un fuoco di fila quello partito da deputati e senatori durante l'assemblea M5s. Il segnale che i parlamentari non ci stanno più a sopportareche non sono chiamati a determinare.Il capo politico Crimi ha avanzato tre proposte per cercare di abbassare la tensione. Nelle sue interlocuzioni prima della riunione con ialla quale non hanno partecipato 'big' e ministri (presente solo il responsabile della scuola Azzolina) ha indicato una strada di compromesso. La costituzione di una sorta di 'Commissione' formata da dieci persone, espressione del Movimento della Camera, del Senato, della delegazione in Europa, nelle regioni e nei comuni. Indicherebbe l'indirizzo ...

Ultime Notizie dalla rete : ira dei L'ira dei gruppi M5S: "Basta con la dittatura dei vertici e le scelte dall'alto" AGI - Agenzia Giornalistica Italia L’ira di Francesco, il Papa toglie a Becciu i diritti da cardinale

Prima di Giovanni Angelo Becciu, questa sera, solo Theodore McCarrick (2019), per comprovati abusi sessuali su minori, Keith Michael Patrick O`Brien (2015), per comprovati abusi sessuali, e Louis Bill ...

Maxi Lopez, tre turni di squalifica dopo il rosso in Alessandria-Sambenedettese

Non l'inizio dunque di avventura in rossoblu sperato per il 36enne che nonostante la notevole esperienza si è lasciato prendere dall'ira nel corso del match, e ora dovrà pagare a caro prezzo ...

