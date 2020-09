La Commissione Ue ha un piano per rivedere il regolamento di Dublino (Di giovedì 24 settembre 2020) (foto: Mauro Seminara/Afp/Getty Images)La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha presentato ieri, il 23 settembre, una prima proposta di modifica del regolamento di Dublino, il meccanismo in base al quale il paese di primo approdo di un cittadino extracomunitario è quello competente a esaminare una domanda di asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato. Come è noto, quest’ultimo penalizza penalizza soprattutto alcuni membri dell’Unione – Italia, Spagna e Grecia – e negli ultimi anni si è rivelato completamente inefficace tanto sul fronte burocratico dell’esame delle domande di asilo politico, tanto su quello della redistribuzione dei migranti tra gli stati europei. Il nuovo piano di von der Leyen ribadisce il principio del paese ... Leggi su wired (Di giovedì 24 settembre 2020) (foto: Mauro Seminara/Afp/Getty Images)La presidente dellaEuropea Ursula von der Leyen ha presentato ieri, il 23 settembre, una prima proposta di modifica deldi, il meccanismo in base al quale il paese di primo approdo di un cittadino extracomunitario è quello competente a esaminare una domanda di asilo o il riconoscimento dello status di rifugiato. Come è noto, quest’ultimo penalizza penalizza soprattutto alcuni membri dell’Unione – Italia, Spagna e Grecia – e negli ultimi anni si è rivelato completamente inefficace tanto sul fronte burocratico dell’esame delle domande di asilo politico, tanto su quello della redistribuzione dei migranti tra gli stati europei. Il nuovodi von der Leyen ribadisce il principio del paese ...

