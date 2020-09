Etna, boati e tremore in aumento: è l’inizio di una nuova eruzione? La situazione in DIRETTA [WEBCAM] (Di giovedì 24 settembre 2020) L’Etna torna a farsi sentire. Il vulcano siciliano potrebbe essere in fase eruttiva, sorvegliato speciale già quale ora da parte degli esperti dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Già da qualche giorno diverse scosse sismiche sono state registrate intorno al vulcano, tutte di modesta entità. Guarda le immagini live della WEBCAM nella gallery scorrevole in alto.L'articolo Etna, boati e tremore in aumento: è l’inizio di una nuova eruzione? La situazione in DIRETTA WEBCAM Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) L’torna a farsi sentire. Il vulcano siciliano potrebbe essere in fase eruttiva, sorvegliato speciale già quale ora da parte degli esperti dell’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Già da qualche giorno diverse scosse sismiche sono state registrate intorno al vulcano, tutte di modesta entità. Guarda le immagini live dellanella gallery scorrevole in alto.L'articoloin: è l’inizio di una? LainMeteo Web.

marigiram : Ok non sono pazza sono i fottuti boati di quella merda di Etna - marigiram : La mia zona è una zona a rischio terremoti causa Etna. Sento la porta d'ingresso che ha dei vuoti d'aria (?) come q… -

C'è un chimico fiorentino innamorato dei vulcani alle origini pionieristiche dell'esplorazione dell'Etna. La vita avventurosa e non convenzionale di Orazio Silvestri, a cui sono intitolati due tra i c ...

