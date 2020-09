Elisa D’Ospina Instagram | infinite sfumature per la modella tutta curve | «Fuori dal comune»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 24 settembre 2020) Si preannuncia caldo e accogliente l’autunno diD’Ospina:da oltre 330 mila followers su, la trentasettenne vicentina manda in visibilio il social. Scalpitano i seguaci innanzi agli scatti condivisi sulle note del recentissimo singolo di Ultimo. “Ti va se ci lasciamo che torna il desiderio – scrivecitandone i testo – poi torna qui vicino e raccontami un segreto”. Ma non necessitano di altro i followers per accendere il desiderio. Leggi anche >> Guendalina Tavassi, in versione Wilma Flintstone è una bomba: «Ecco perché Fred…»D’Ospina: originale e mai volgare accende il social Ripropone la stessa immagine in due ...