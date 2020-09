Diciotto casi di Covid tra Salerno e provincia (Di giovedì 24 settembre 2020) Non si placa la diffusione del virus Covid – 19 in provincia di Salenro. Nella giornata di ieri, si sono verificati diversi casi. Tra questi anche quello di una donna moldava che è risultata positiva al tampone Covid-19, a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria dove è stata qualche giorno per lavoro. Si tratta di una badante che è giunta nel piccolo centro per prestare assistenza ad una anziana del posto. La famiglia, dove la donna, che è asintomatica, doveva prestare servizio le ha chiesto, per precauzione, di sottoporsi al tampone che ha dato esito positivo. Il nucleo familiare, a cui sarà fatto subito il tampone, è stato posto in quarantena obbligatoria. Allo stesso modo la badante, che è in isolamento a Roccagloriosa. Le autorità competenti sono inoltre ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 24 settembre 2020) Non si placa la diffusione del virus– 19 indi Salenro. Nella giornata di ieri, si sono verificati diversi. Tra questi anche quello di una donna moldava che è risultata positiva al tampone-19, a Poderia, frazione di Celle di Bulgheria dove è stata qualche giorno per lavoro. Si tratta di una badante che è giunta nel piccolo centro per prestare assistenza ad una anziana del posto. La famiglia, dove la donna, che è asintomatica, doveva prestare servizio le ha chiesto, per precauzione, di sottoporsi al tampone che ha dato esito positivo. Il nucleo familiare, a cui sarà fatto subito il tampone, è stato posto in quarantena obbligatoria. Allo stesso modo la badante, che è in isolamento a Roccagloriosa. Le autorità competenti sono inoltre ...

ABRUZZOLIVETV : #Coronavirus. Diciotto nuovi casi in #Abruzzo #cronaca - TgrRai : #coronavirus #Lombardia. Diciotto classi in #quarantena dopo i casi di contagio nella prima settimana di riapertura… - Piacenza_Online : A Piacenza due nuovi positivi. Un paziente Covid ricoverato in terapia intensivaIn regione 110 nuovi casi positivi,… - TanganelliAnna : Nove casi positivi a Ravenna, otto sintomatici. Diciotto i nuovi contagi in Regione collegati a rientri dall’estero - infoitinterno : Coronavirus, diciotto nuovi casi in provincia di Reggio Emilia -