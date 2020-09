Dalmine, spazi pubblici solo a chi si dichiara “anticomunista” (Di giovedì 24 settembre 2020) Dalmine, 24 set – Una dichiarazione «di rispetto della Costituzione Italiana e di condanna di tutti i regimi e di tutte le ideologie ispirate al nazismo, al fascismo e al comunismo nonché ai radicalismi religiosi» per poter chiedere in concessione suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune di Dalmine. E’ la mozione proposta dai gruppi consiliari Noi siamo Dalmine, Lega Salvini Lombardia e Dalmine – Insieme si può, che a quanto pare è destinata a diventare realtà con il voto compatto della maggioranza in consiglio. Si tratta di un’integrazione della delibera varata dal Consiglio comunale di Dalmine nel dicembre del 2017, sotto l’amministrazione guidata da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020), 24 set – Unazione «di rispetto della Costituzione Italiana e di condanna di tutti i regimi e di tutte le ideologie ispirate al nazismo, al fascismo e al comunismo nonché ai radicalismi religiosi» per poter chiedere in concessione suolo pubblico,e sale di proprietà del Comune di. E’ la mozione proposta dai gruppi consiliari Noi siamo, Lega Salvini Lombardia e– Insieme si può, che a quanto pare è destinata a diventare realtà con il voto compatto della maggioranza in consiglio. Si tratta di un’integrazione della delibera varata dal Consiglio comunale dinel dicembre del 2017, sotto l’amministrazione guidata da ...

Presente_3 : RT @IlPrimatoN: Il comune in provincia di Bergamo, a maggioranza centrodestra, ha voluto integrare la delibera della precedente amministraz… - Gianluc68325330 : RT @IlPrimatoN: Il comune in provincia di Bergamo, a maggioranza centrodestra, ha voluto integrare la delibera della precedente amministraz… - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Il comune in provincia di Bergamo, a maggioranza centrodestra, ha voluto integrare la delibera della precedente amministraz… - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Il comune in provincia di Bergamo, a maggioranza centrodestra, ha voluto integrare la delibera della precedente amministraz… - MiriamMaggi_ : -

Ultime Notizie dalla rete : Dalmine spazi Dalmine, spazi pubblici solo a chi si dichiara “anticomunista” Il Primato Nazionale Dalmine, spazi pubblici solo a chi si dichiara “anticomunista e contro i radicalismi religiosi”

Per ora è solo una proposta, ma sulla sua approvazione ci sono ben pochi dubbi. A Dalmine da martedì 29 settembre si potranno chiedere in concessione suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comu ...

Tempo di scuola: da Fondazione Dalmine percorsi in linea con la didattica a distanza

È ormai tempo di ripartire per migliaia di studenti della provincia di Bergamo e per Fondazione Dalmine, nata 20 anni fa per iniziativa di TenarisDalmine con l’obiettivo di promuovere la cultura indus ...

Per ora è solo una proposta, ma sulla sua approvazione ci sono ben pochi dubbi. A Dalmine da martedì 29 settembre si potranno chiedere in concessione suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comu ...È ormai tempo di ripartire per migliaia di studenti della provincia di Bergamo e per Fondazione Dalmine, nata 20 anni fa per iniziativa di TenarisDalmine con l’obiettivo di promuovere la cultura indus ...