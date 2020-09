Coronavirus, il virologo Giulio Tarro: “Basta terrorismo: gli asintomatici non sono contagiosi e i tamponi non sono affidabili” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Le persone sane asintomatiche non possono essere considerate contagiose. Il problema è sorto facendo i tamponi a tappeto con un’alta percentuale di falsi positivi“: lo ha spiegato, in un post su Facebook, il virologo Giulio Tarro in riferimento alla pandemia di Coronavirus. “Assistiamo adesso alla diffusione non della patologia del Coronavirus, ma alla resistenza anticorpale per la stessa malattia.Purtroppo il fine è quello di prolungare il lockdown per una infezione le cui vittime sono inferiori da 100 a 500 volte i decessi quotidiani per patologie cardiovascolari = 600 e per patologie tumorali = 500.Sin dal 25 febbraio 2020 il consiglio superiore della sanità aveva ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Le persone sane asintomatiche non posessere considerate contagiose. Il problema è sorto facendo ia tappeto con un’alta percentuale di falsi positivi“: lo ha spiegato, in un post su Facebook, ilin riferimento alla pandemia di. “Assistiamo adesso alla diffusione non della patologia del, ma alla resistenza anticorpale per la stessa malattia.Purtroppo il fine è quello di prolungare il lockdown per una infezione le cui vittimeinferiori da 100 a 500 volte i decessi quotidiani per patologie cardiovascolari = 600 e per patologie tumorali = 500.Sin dal 25 febbraio 2020 il consiglio superiore della sanità aveva ...

