Coronavirus, Conte: “Un nuovo lockdown generale è escluso, possibili misure ben mirate” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Posso garantire che abbiamo sempre fatto il massimo e agito in scienza e coscienza, secondo il principio di massima precauzione e proporzionalità, mettendo al primo posto la salute dei cittadini. Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore rispetto ad altri Paesi europei, e siamo più preparati – anche come sistema sanitario – ad affrontare una eventuale recrudescenza della diffusione del virus“: lo ha affermato, in un’intervista a La Stampa, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferendosi alla situazione Coronavirus. “Allo stato attuale escludo la possibilità di un generale lockdown, potrebbero esserci – se necessarie – chiusure ben mirate“. “La cosa più importante è ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) “Posso garantire che abbiamo sempre fatto il massimo e agito in scienza e coscienza, secondo il principio di massima precauzione e proporzionalità, mettendo al primo posto la salute dei cittadini. Oggi la situazione in Italia è sicuramente migliore rispetto ad altri Paesi europei, e siamo più preparati – anche come sistema sanitario – ad affrontare una eventuale recrudescenza della diffusione del virus“: lo ha affermato, in un’intervista a La Stampa, il Presidente del Consiglio Giusepperiferendosi alla situazione. “Allo stato attuale escludo latà di un, potrebbero esserci – se necessarie – chiusure ben mirate“. “La cosa più importante è ...

generacomplotti : #fakeNews Vittorio Feltri ha scritto sui social che il #Coronavirus non è stato sviluppato dal comitato tecnico sci… - marino29b : RT @5Selector: ?? 'Il Covid non esiste? Non diciamo stupidaggini'. La risposta di Conte al passante. #COVID19 #Covid_19 #coronavirus https:/… - 5Selector : ?? 'Il Covid non esiste? Non diciamo stupidaggini'. La risposta di Conte al passante. #COVID19 #Covid_19 #coronavirus - 1ettoreb : RT @erreale5: @jacopo_iacoboni Gunter? ?? Mi dice qualcosa 'sto Gunter... Ah... ecco dove l'avevo sentito... ?? - Dock32M : RT @Viglianesi_S: E niente, #Salvini è un accumulatore seriale di figure di merda..!!! #SalviniVergognati #SalviniBugiardo #CazzaroVerde… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte Le notizie del 7 settembre sul Coronavirus: Conte firma nuovo Dpcm, valido fino al 7 ottobre Fanpage.it SECONDA ONDATA/ Palù: Conte sciolga il Cts, bastano le mascherine e due commissari

In Spagna oltre 10mila casi positivi e 241 morti nelle ultime 24 ore, tanto che la comunità autonoma di Madrid chiederà oggi al governo “supporto logistico militare urgente” per installare tende ed ...

Coronavirus, risalgono i casi nel trapanese (298 i positivi). Morta una donna a Salemi

L'assessore Razza dice che saranno utilizzati nelle scuole, ma anche nelle carceri o nelle strutture di Biagio Conte. Dati italiani - Sale l'incremento dei contagiati dal coronavirus in Italia ma con ...

In Spagna oltre 10mila casi positivi e 241 morti nelle ultime 24 ore, tanto che la comunità autonoma di Madrid chiederà oggi al governo “supporto logistico militare urgente” per installare tende ed ...L'assessore Razza dice che saranno utilizzati nelle scuole, ma anche nelle carceri o nelle strutture di Biagio Conte. Dati italiani - Sale l'incremento dei contagiati dal coronavirus in Italia ma con ...